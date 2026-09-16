Video: लखनऊ में पोषण माह में महिलाओं को बताए संतुलित आहार के फायदे

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क्वीन मैरी अस्पताल में पोषण माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्त्री एवं प्रसूति रोग विभागाध्यक्ष डॉ. अंजू अग्रवाल ने महिलाओं को पोषण के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार को जरूरी बताया। वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ शालिनी श्रीवास्तव ने महिलाओं को खान-पान से जुड़ी जरूरी सलाह दी। कार्यक्रम में महिलाओं को दैनिक आहार में पोषक तत्वों को शामिल करने और खान-पान की आदतों को बेहतर बनाने के लिए जागरूक किया गया।

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