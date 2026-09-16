फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sitapur News ›   Sitapur: Statue of martyr Udham Singh ‘freed’ after 15 years following court order.

सीतापुर: कोर्ट के आदेश पर 15 साल बाद ‘आजाद’ हुई शहीद उधम सिंह की प्रतिमा, गूंजे देशभक्ति के नारे

Wed, 16 Sep 2026 03:59 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 16 Sep 2026 03:59 PM IST
सार

उधम सिंह की प्रतिमा को सम्मानजनक स्थान पर स्थापित कराने के लिए भारतीय सिख संगठन की ओर से लंबे समय से विधिक पैरोकारी की जा रही थी। न्यायालय ने प्रतिमा को उचित एवं सम्मानजनक स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से उसे रिलीज करने का आदेश दिया।

विज्ञापन
Sitapur: Statue of martyr Udham Singh ‘freed’ after 15 years following court order.
15 साल बाद ‘आजाद’ हुई शहीद उधम सिंह की प्रतिमा - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कोर्ट के आदेश पर करीब 15 साल से मिश्रिख कोतवाली के मालखाने में बंद क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की प्रतिमा बुधवार को ‘आजाद’ हो गई। अदालती आदेश के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर प्रतिमा को मालखाने से रिलीज किया गया। प्रतिमा बाहर आते ही सिख समाज और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़ों की थाप के बीच देशभक्ति के नारों के साथ प्रतिमा को नैमिषारण्य स्थित गुरुद्वारा साहिब ले जाया गया।

विज्ञापन


भारतीय सिख संगठन के जिलाध्यक्ष गुरपाल सिंह ने बताया कि शहीद उधम सिंह की प्रतिमा करीब डेढ़ दशक से कोतवाली के मालखाने में रखी थी। इसे सम्मानजनक स्थान पर स्थापित कराने के लिए भारतीय सिख संगठन की ओर से लंबे समय से विधिक पैरोकारी की जा रही थी। न्यायालय ने प्रतिमा को उचित एवं सम्मानजनक स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से उसे रिलीज करने का आदेश दिया।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - यूपी: पंचायत सहायकों के लिए बड़ा एलान, अब छह की जगह नौ हजार होगा मानदेय
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - यूपी: एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला बोले- 2030 तक सालाना 50 अंतरिक्ष लॉन्च का लक्ष्य, खुलेंगे करियर के नए रास्ते

बुधवार को एक सैकड़ा से अधिक लोग कोतवाली पहुंचे। आवश्यक लिखापढ़ी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद प्रतिमा को मालखाने से बाहर निकाला गया। इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ लोग प्रतिमा को शोभायात्रा के रूप में नैमिषारण्य ले गए।

गुरपाल सिंह ने कहा कि शहीद उधम सिंह ने देश की आजादी और स्वाभिमान के लिए अपना जीवन न्योछावर किया था। 15 वर्षों तक प्रतिमा का मालखाने में रहना पीड़ादायक था। अब न्यायालय के आदेश से उसे सम्मानजनक स्थान मिलने का रास्ता साफ हुआ है। फिलहाल प्रतिमा गुरुद्वारा साहिब में सुरक्षित रखी गई है। सर्वसम्मति से स्थान तय कर इसे स्थापित किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed