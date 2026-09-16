यूपी: काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन में बड़ा बदलाव, सत्यम मिश्र बने नए सीईओ, अब संभालेंगे कमान
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Wed, 16 Sep 2026 03:58 PM IST
सार
वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन में बदलाव हुआ है। सत्यम मिश्र को मंदिर का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। अब वे मंदिर की व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी नियुक्ति के बाद मंदिर प्रशासन के संचालन को लेकर नई जिम्मेदारियां उनके सामने होंगी।
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विस्तार
काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन में बड़ा बदलाव हुआ है। सत्यम मिश्र को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के साथ अब मंदिर की व्यवस्थाओं और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होगी।
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सत्यम मिश्र के सामने श्रद्धालुओं की सुविधाओं, मंदिर की व्यवस्थाओं और प्रशासनिक कामकाज को सुचारु बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। उनकी नियुक्ति को मंदिर प्रशासन में अहम बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में नए CEO के सामने दर्शन-पूजन की व्यवस्था, श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिर से जुड़े प्रशासनिक कार्यों के बेहतर संचालन की चुनौती होगी।
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