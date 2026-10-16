{"_id":"6ad23c625cb97f8fdb01cd4e","slug":"video-video-lkhanauu-ma-bgal-kalb-sa-llkaaa-taka-saja-ma-tharaga-ka-tharabra-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: लखनऊ में बंगाली क्लब से लालकुआं तक सजे मां दुर्गा के दरबार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजधानी में शारदीय नवरात्र के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के आयोजन किए जा रहे हैं। बंगाली परंपरा के अनुसार होने वाली दुर्गा पूजा को लेकर शहर में कई पूजा समितियां सक्रिय हैं। बंगाली क्लब से लेकर मॉडल हाउस और लालकुआं तक दुर्गा पूजा के आयोजन श्रद्धालुओं के बीच आस्था का केंद्र बने हुए हैं। शहर में बंगाली क्लब दुर्गा पूजा, मॉडल हाउस मित्रों संग संघ, जोगेंद्र पाठक रोड स्थित श्रीश्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा और शशि भूषण बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, लालकुआं में दुर्गा पूजा के आयोजन हो रहे हैं। इन पूजा स्थलों पर मां दुर्गा की आराधना के साथ धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। दुर्गा पूजा बंगाली समुदाय की प्रमुख धार्मिक परंपराओं में शामिल है, जिसमें मां दुर्गा की उपासना और सामूहिक सहभागिता का विशेष महत्व है।

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