यूपी: शिक्षकों को चयन व प्रोन्नत वेतनमान की प्रक्रिया साल में दो बार, 6000 माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा लाभ

ऐसे में तमाम शिक्षकों के प्रकरण लंबित रहते हैं। समय पर चयन व प्रोन्नत वेतनमान का लाभ न मिलने से परेशान होकर शिक्षक न्यायालय में वाद दायर करते हैं। ऐसी स्थिति न पैदा हो इसके लिए अब साल में न्यूनतम दो बार चयन व प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने के लिए प्रक्रिया की जाएगी। जो शिक्षक पहले इसके पात्र होंगे उन्हें पहले चरण में जनवरी में और जो उसके बाद पात्र होंगे उन्हें दूसरे चरण में जुलाई में इसका लाभ दिया जाएगा।



विभाग के अनुसार इसका लाभ लगभग 6000 शिक्षकों को मिलेगा। अभी हर साल जिलों में शिक्षकों के चयन व प्रोन्नत वेतनमान देने के मामले लटकाए जाते हैं। इससे विवाद बढ़ता है। अब आगे ऐसी स्थिति न हो इससे निपटने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को समय से इसे पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

