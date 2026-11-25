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Video: जनजातीय उत्सव में कजाकिस्तान के कलाकारों ने दी रंगारंग प्रस्तुति

Akash Dwivedi

Updated Wed, 25 Nov 2026 08:59 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 08:59 PM IST







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गोमतीनगर स्थित यूपी दर्शन पार्क में बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव में कजाकिस्तान से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। कलाकारों ने अपनी पारंपरिक कला और लोक संस्कृति की झलक पेश की। ... और पढ़ें

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