Video: गोमती नगर की यूपी बैडमिंटन अकादमी में जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता

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गोमती नगर स्थित यूपी बैडमिंटन अकादमी में जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपने खेल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। प्रतिभागियों ने जीत के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। आयोजन का उद्देश्य खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना और जिले में बैडमिंटन को बढ़ावा देना है।

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