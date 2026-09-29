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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Video: पूर्व मंत्री कौशल किशोर ने पीड़ित से की मुलाकात; नाराज परिजनों ने रास्ता जाम किया

Video: पूर्व मंत्री कौशल किशोर ने पीड़ित से की मुलाकात; नाराज परिजनों ने रास्ता जाम किया

Tue, 29 Sep 2026 06:00 PM IST
Akash Dwivedi
Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Tue, 29 Sep 2026 06:00 PM IST
Video: पूर्व मंत्री कौशल किशोर ने पीड़ित से की मुलाकात; नाराज परिजनों ने रास्ता जाम किया
घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व मंत्री कौशल किशोर मौके पर पहुंचे और पीड़ित से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों से भी बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं, घटना से नाराज परिजनों ने नबीनाह से अंधे चौकी जाने वाले मार्ग को जाम कर दिया। परिजनों की ओर से अपनी मांगों को लेकर नाराजगी जताई गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुटने से रास्ते पर आवागमन प्रभावित हुआ।
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