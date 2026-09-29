Video: पूर्व मंत्री कौशल किशोर ने पीड़ित से की मुलाकात; नाराज परिजनों ने रास्ता जाम किया

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घटना की जानकारी मिलने के बाद पूर्व मंत्री कौशल किशोर मौके पर पहुंचे और पीड़ित से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों से भी बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं, घटना से नाराज परिजनों ने नबीनाह से अंधे चौकी जाने वाले मार्ग को जाम कर दिया। परिजनों की ओर से अपनी मांगों को लेकर नाराजगी जताई गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुटने से रास्ते पर आवागमन प्रभावित हुआ।

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