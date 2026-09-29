Video: लाल बारादरी भवन में कला आचार्य प्रदर्शनी, कलाकृतियां देखने पहुंचे लोग

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कैसरबाग स्थित ललित कला अकादमी परिसर के लाल बारादरी भवन में राज्य ललित कला अकादमी एवं कला निकेतन सोसायटी की ओर से ‘कला आचार्य प्रदर्शनी’ का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। प्रदर्शनी देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। दर्शकों ने प्रदर्शित कलाकृतियों को देखा और कला से जुड़े विभिन्न रंगों व शैलियों को करीब से समझा। आयोजन में कला प्रेमियों और कलाकारों की भी सहभागिता रही।

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