Video: फैजुल्लागंज में जलभराव के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, पतंग मैदान पर की नारेबाजी

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फैजुल्लागंज के पतंग मैदान में जलभराव की समस्या से परेशान लोगों ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में कई दिनों से पानी भरा हुआ है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, इसी इलाके में डेढ़ साल के मासूम बच्चे की बुखार से मौत भी हो गई। हालांकि, बच्चे की मौत और जलभराव के बीच संबंध की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वहीं, फैजुल्लागंज के दाउदनगर स्थित मामा कॉलोनी में जलभराव के कारण लोगों को रोजमर्रा का सामान लाने-ले जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने जलभराव से जल्द राहत दिलाने की मांग की है।

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