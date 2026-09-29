यूपी: फ्लीट कार्ड के जरिये बड़ा फर्जीवाड़ा, 1.05 करोड़ का किया गबन; आईओसीएल के फील्ड ऑफिसर समेत दस पर एफआईआर

जीएस एक्सप्रेस प्रा. लि. के मुख्य वित्त अधिकारी डीएस सिंह ने कंपनी के कर्मी व आईओसीएल के फील्ड ऑफिसर समेत दस लोगों पर 1.05 करोड़ का गबन का आरोप लगाया है। डीसीपी पूर्वी डॉ. दीक्षा शर्मा के आदेश पर गोमती नगर पुलिस ने सोमवार को आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की है।

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दर्ज एफआईआर में मुख्य वित्त अधिकारी डीएस सिंह ने बताया कि उनकी कंपनी वर्ष 2020 से इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. के फ्लीट कार्ड के जरिये डीजल खरीदती है। फ्लीट कार्ड के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी उनकी कंपनी ने फैजुल्लागंज निवासी फरहान अहमद खान को दी थी। कुछ समय पहले कंपनी ने फ्लीट कार्ड से किए गए लेन-देन का ऑडिट कराया तो हैरान करने वाली बात सामने आई।पता चला कि जनवरी 2024 से अक्तूबर 2025 तक कंपनी में करीब 90 लाख का गबन हुआ। जबकि सहयोगी कंपनी एबको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. को 15 लाख का नुकसान पहुंचाया गया। आरोप है कि फरहान ने आईओसीएल के सरस्वती फिलिंग स्टेशन के कर्मचारी अंकुल कौशल, सुनील सिंह और चार अज्ञात कर्मचारियों की मिलीभगत के साथ कंपनी को नुकसान पहुंचाया है।आरोप है कि इस गबन में पंप के प्रबंधक हरि शंकर पांडेय और आईओसीएल के फील्ड ऑफिसर विपुल प्रसाद भी शामिल हैं। मुख्य वित्त अधिकारी का आरोप है कि फरहान फ्लीट कार्ड का गलत इस्तेमाल करके पंप के प्रबंधक और कर्मचारियों से डीजल की जगह रकम लेता गया। बाद यह रकम फरहान की पत्नी को दी जाने लगी।