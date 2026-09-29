Video: ‘मोदी चुनाव हार रहे थे, जिताया किसने?’ कांग्रेस ने उठाया सवाल

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उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय, नेहरू भवन, 10 माल एवेन्यू में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अभय दुबे ने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेताओं ने “मोदी चुनाव हार रहे थे, जिताया किसने?” सवाल उठाते हुए चुनावी प्रक्रिया और उससे जुड़े मुद्दों पर सवाल खड़े किए। नेताओं ने अपने पक्ष में विभिन्न राजनीतिक दावे और तर्क भी रखे। प्रेस वार्ता में कांग्रेस पदाधिकारियों ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर पार्टी का पक्ष सामने रखा।

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