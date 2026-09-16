VIDEO: चरण भट्ठा रोड पर चलना मुश्किल, सड़क बनने के इंतजार में पथरा गईं आंखें

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तेलीबाग, रायबरेली रोड से चरण भट्ठा रोड इस तरह की रोड हो गई है कि इस रोड पर प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही है। 2 वर्ष पहले रोड का निर्माण शुरू हुआ था मात्र कुछ दूरी तक सीमेंटेड सड़क बनी उसके बाद पूरी रोड वैसे ही पड़ी है। जगह-जगह गड्ढे है, लोगों का कहना है कि यहां ऑटो, ई रिक्शा पलट जाते हैं। दर्जनों लोग इस रोड पर दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं।

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