यूपी: एक्यूआईएस मॉड्यूल से जुड़ी दूसरी गिरफ्तारी, कोयंबटूर से मकसूद अली को दबोचा; आरोपी को लखनऊ लाया गया

हैकिंग की साजिश

एटीएस के मुताबिक नबील से पूछताछ में मकसूद अली का नाम सामने आया। इसके बाद तमिलनाडु एटीएस की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया। मकसूद पाकिस्तानी हैकरों के संपर्क में था। हैकिंग की भी साजिश रच रहे थे।

इंटरनेट से सीखी कोडिंग और हैकिंग

एटीएस के अनुसार मकसूद ने इंटरनेट से पायथन, जावा, कोडिंग और हैकिंग की जानकारी हासिल की थी। वह इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम और वाट्सऐप के जरिए तकनीकी जानकारी जुटाता और लोगों से संपर्क करता था।

‘CAPTAIN M NETWORK’ ऐप बनाने का दावा

एटीएस ने दावा किया है कि मकसूद ने ‘CAPTAIN M NETWORK’ नाम से एक सुरक्षित ऐप बनाया था। एजेंसी ऐप के इस्तेमाल और उससे जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है।जांच में आरोपियों के मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों की जांच की जा रही है। उनके सोशल मीडिया खातों, ऑनलाइन बातचीत और संपर्कों की भी पड़ताल हो रही है।