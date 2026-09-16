यूपी: राजधानी में बड़ी वारदात, हाईवे किनारे लकड़ी के बक्से में मिली युवक की लाश; माइनर में फेंककर भागे बदमाश

लखनऊ में बुधवार को निगोहां से पहले भावाखेड़ा गांव के पास हाईवे किनारे माइनर में लकड़ी के बक्से के अंदर एक अज्ञात युवक का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर आसपास के गांवों में हड़कंप मच गया। आशंका है कि युवक की हत्या करने के बाद शव को कहीं बाहर से लाकर बक्से में बंद किया गया और देर रात माइनर में फेंक दिया गया।

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