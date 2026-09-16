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यूपी: राजधानी में बड़ी वारदात, हाईवे किनारे लकड़ी के बक्से में मिली युवक की लाश; माइनर में फेंककर भागे बदमाश

Wed, 16 Sep 2026 05:15 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Wed, 16 Sep 2026 05:15 PM IST
सार

लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में हाईवे किनारे लकड़ी के बक्से में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या की आशंका के बीच पुलिस मृतक की पहचान और घटना से जुड़े सुराग जुटाने में लगी है।

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UP: Major incident in the capital; young man's body found in a wooden box by the highway, leaving onlookers sh
पुलिस मामले की जांच करती हुई। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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लखनऊ में बुधवार को निगोहां से पहले भावाखेड़ा गांव के पास हाईवे किनारे माइनर में लकड़ी के बक्से के अंदर एक अज्ञात युवक का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर आसपास के गांवों में हड़कंप मच गया। आशंका है कि युवक की हत्या करने के बाद शव को कहीं बाहर से लाकर बक्से में बंद किया गया और देर रात माइनर में फेंक दिया गया।

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ग्रामीणों ने माइनर में पड़ा लकड़ी का बक्सा देखा तो उन्हें संदेह हुआ। पास जाकर देखने पर बक्से के अंदर युवक का शव देखकर उनके होश उड़ गए। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही मोहनलालगंज प्रभारी निरीक्षक रामबाबू पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बक्सा खुलवाकर शव बाहर निकलवाया और कब्जे में ले लिया।
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पुलिस के मुताबिक शव करीब दो से तीन दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। प्रभारी निरीक्षक रामबाबू ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 32 से 34 वर्ष के बीच है। पुलिस आसपास के गांवों में लोगों से पूछताछ कर शव की पहचान कराने में जुटी है। मृतक के हुलिए और अन्य विवरण के आधार पर भी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

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सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की और मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस को आशंका है कि सीसीटीवी फुटेज से शव को यहां लाने वालों के बारे में अहम सुराग मिल सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट होगी।

 

आमने-सामने आईं दो थानों की पुलिस

शव मिलने के बाद मोहनलालगंज और निगोहां थाने की पुलिस के बीच सीमा को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। मोहनलालगंज पुलिस इसे निगोहां थाना क्षेत्र का मामला बता रही थी, जबकि निगोहां पुलिस घटना स्थल को मोहनलालगंज क्षेत्र में बता रही थी।

काफी देर तक दोनों थानों की पुलिस के बीच सीमा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। इसके बाद मौके पर लेखपाल को बुलाया गया। लेखपाल ने नपाई कर दोनों थानों की सीमा स्पष्ट की, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की।

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