Video: सपा कार्यालय पहुंचा ‘PDA यात्रा’ लिखा रथ, 2027 के प्रचार की तैयारी

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समाजवादी पार्टी कार्यालय में बुधवार को ‘PDA यात्रा’ लिखा रथ पहुंचा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, 2027 के विधानसभा चुनाव के दौरान इसी रथ के जरिए प्रचार की तैयारी की जा रही है। रथ के पोस्टर में 2022 के मुकाबले बदलाव किया गया है। रथ पर लगे पोस्टर में ‘PDA सामाजिक आंदोलन है’ लिखा गया है, जबकि रथ के अन्य हिस्से पर ‘PDA सामाजिक न्याय का संघर्ष है’ अंकित है। रथ की विंडशील्ड पर डॉ. भीमराव आंबेडकर समेत विभिन्न महापुरुषों की तस्वीरें लगाई गई हैं।

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