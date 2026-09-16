Lucknow News: ओजोन बचाएं, भविष्य सुरक्षित बनाएं

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लखनऊ। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग में विश्व ओजोन दिवस पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई। कुलपति प्रो. अजय तनेजा ने कहा कि ओजोन परत का संरक्षण वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों और शोधार्थियों से पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का आह्वान किया। मुख्य वक्ता डॉ. प्रदीप कुमार ने ओजोन क्षरण के कारणों और मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण पर इसके प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने ओजोन-क्षयकारी पदार्थों के इस्तेमाल पर नियंत्रण और पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने पर जोर दिया। डॉ. बीके द्विवेदी, डॉ. अजय कुमार यादव और डॉ. आरके त्रिपाठी ने भी विचार रखे।