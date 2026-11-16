{"_id":"6afb185d40ba23b01f0efb92","slug":"video-video-bthal-masama-ma-paravacal-ekasaparasa-va-para-kasa-cal-manaka-taya-makhaya-sarakashha-athhakara-na-tha-janakara-2026-11-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: बदले मौसम में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर कैसे चलें, मानक तय, मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने दी जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: बदले मौसम में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर कैसे चलें, मानक तय, मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने दी जानकारी

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Mon, 16 Nov 2026 08:21 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 08:21 PM IST







Link Copied



यूपीडा लखनऊ के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के मुख्य सुरक्षा अधिकारी भरत यादव ने बदले मौसम में मानक की जानकारी दी। लोगों से गाजीपुर से अपील किया कि सावधानी बरतें। उनकी बात.. ... और पढ़ें

विज्ञापन