यूपी बोर्ड परीक्षा: केंद्रों पर आपत्ति का एक और मौका, छह जिलों के प्रस्तावित केंद्रों की सूची वेबसाइट पर अपलोड

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों पर आपत्ति दर्ज कराने का एक और मौका दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने लखनऊ मंडल के छह जिलों के प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों और उनमें आवंटित विद्यालयों के विद्यार्थियों की सूची 16 नवंबर को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। सूची में किसी तरह की गड़बड़ी या आपत्ति होने पर 21 नवंबर तक ऑनलाइन प्रत्यावेदन किया जा सकेगा।

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