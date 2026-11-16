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यूपी बोर्ड परीक्षा: केंद्रों पर आपत्ति का एक और मौका, छह जिलों के प्रस्तावित केंद्रों की सूची वेबसाइट पर अपलोड

Mon, 16 Nov 2026 07:35 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Mon, 16 Nov 2026 07:35 PM IST
सार

यूपी बोर्ड परीक्षा 2027 के प्रस्तावित केंद्रों पर आपत्ति दर्ज कराने का एक और मौका दिया गया है। लखनऊ मंडल के छह जिलों की केंद्र सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। छात्र, अभिभावक और विद्यालय प्रबंधन जरूरी साक्ष्यों के साथ 21 नवंबर तक ऑनलाइन प्रत्यावेदन भेज सकते हैं।

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UP Board Examination 2027: Another opportunity to raise objections regarding examination centers; submit onlin
यूपी बोर्ड परीक्षा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2027 के लिए प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों पर आपत्ति दर्ज कराने का एक और मौका दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने लखनऊ मंडल के छह जिलों के प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों और उनमें आवंटित विद्यालयों के विद्यार्थियों की सूची 16 नवंबर को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। सूची में किसी तरह की गड़बड़ी या आपत्ति होने पर 21 नवंबर तक ऑनलाइन प्रत्यावेदन किया जा सकेगा।

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संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉ. प्रद्रीप कुमार ने बताया कि जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के अनुमोदन के बाद यह सूची जारी की गई है। इसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, रायबरेली और उन्नाव जिले के प्रस्तावित परीक्षा केंद्र शामिल हैं। सूची परिषद की वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर देखी जा सकती है।

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आपत्ति के साथ साक्ष्य जरूरी

मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि प्रस्तावित केंद्रों को लेकर छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य और प्रबंधक संबंधित विद्यालय की आईडी से युक्तियुक्त कारणों और साक्ष्यों के साथ ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए परिषद के पोर्टल पर 21 नवंबर तक प्रत्यावेदन भेजना होगा। निर्धारित तिथि के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

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