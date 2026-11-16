यूपी: सीटों को लेकर सपा-कांग्रेस में खींचतान, कांग्रेस ने मांगीं 181 सीटें; सपा ने उत्तराखंड में की ये मांग

कांग्रेस ने सपा को 57 जिलों की 181 सीटों की एक गोपनीय सूची सौंपी है, जो सोमवार को सोशल मीडिया पर लीक हो गई। इस सूची में कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड सहित विभिन्न क्षेत्रों की सीटें मांगी हैं। सूत्रों के मुताबिक, सपा ने भी कांग्रेस को जवाब देते हुए उत्तराखंड में 30 सीटों पर दावा ठोंका है। सपा की उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित सूची में सामान्य वर्ग के लिए 25, अनुसूचित जाति (SC) के लिए 4 और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए एक सीट शामिल है।