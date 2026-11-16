यूपी: सीटों को लेकर सपा-कांग्रेस में खींचतान, कांग्रेस ने मांगीं 181 सीटें; सपा ने उत्तराखंड में की ये मांग
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 57 जिलों की 181 सीटें मांगी हैं। जवाब में सपा ने उत्तराखंड में 30 सीटों पर दावा किया है। दोनों दलों के बीच मंगलवार को दिल्ली में पहली बैठक होगी।
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। दोनों दलों के बीच मंगलवार को दिल्ली में पहली बैठक होनी है, लेकिन इससे पहले ही सीटों को लेकर दबाव की राजनीति गरमा गई है।
कांग्रेस ने सपा को 57 जिलों की 181 सीटों की एक गोपनीय सूची सौंपी है, जो सोमवार को सोशल मीडिया पर लीक हो गई। इस सूची में कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड सहित विभिन्न क्षेत्रों की सीटें मांगी हैं। सूत्रों के मुताबिक, सपा ने भी कांग्रेस को जवाब देते हुए उत्तराखंड में 30 सीटों पर दावा ठोंका है। सपा की उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित सूची में सामान्य वर्ग के लिए 25, अनुसूचित जाति (SC) के लिए 4 और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए एक सीट शामिल है।
सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर हुई एक बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि सीटों का बंटवारा सम्मानजनक तरीके से होना चाहिए। वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर अभी कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि INDIA गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और सभी दलों का सम्मान करते हुए सीटों का तालमेल बैठाया जाएगा, जिसमें सबसे अच्छे उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे।