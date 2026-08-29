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लखनऊ में सीवर के चैंबर का ढक्कन टूटा, लोगों ने जुगाड़ से बना लिया बचने का रास्ता

लखनऊ ब्यूरो

Updated Sat, 29 Aug 2026 01:35 PM IST Updated Sat, 29 Aug 2026 01:35 PM IST







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लखनऊ के गोमती नगर स्थित आईजीपी चौराहे पर सीवर के चैंबर का ढक्कन टूटा तो लोगों ने पेड़ की डाल लगा दी। ताकि, आने जाने वाले वाहन चालकों को कोई समस्या न हो। ... और पढ़ें