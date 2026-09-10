यूपी: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद छात्र को नोटिस, एसीपी निलंबित, डीजीपी ने जांच का दिया आदेश

जंतर-मंतर प्रदर्शन में शामिल जीबीयू छात्र अक्षत त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पांच लाख रुपये के मुचलके का नोटिस जारी करने के मामले में गौतमबुद्धनगर के एसीपी (कार्यपालक मजिस्ट्रेट-तृतीय) डॉ. रवि शंकर मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है।

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