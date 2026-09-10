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यूपी: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद छात्र को नोटिस, एसीपी निलंबित, डीजीपी ने जांच का दिया आदेश

Thu, 10 Sep 2026 07:32 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 10 Sep 2026 07:32 PM IST
सार

मामले में डीजीपी राजीव कृष्ण ने जांच का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 से 25 जुलाई के बीच जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल युवाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। चार सितंबर को छात्र को नोटिस जारी किया गया था, जिसे पांच सितंबर को वापस ले लिया गया।

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UP: Student issued notice despite Supreme Court order; ACP suspended.
पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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जंतर-मंतर प्रदर्शन में शामिल जीबीयू छात्र अक्षत त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पांच लाख रुपये के मुचलके का नोटिस जारी करने के मामले में गौतमबुद्धनगर के एसीपी (कार्यपालक मजिस्ट्रेट-तृतीय) डॉ. रवि शंकर मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने 20 से 25 जुलाई के बीच जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल युवाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। चार सितंबर को छात्र को नोटिस जारी किया गया था, जिसे पांच सितंबर को वापस ले लिया गया।
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डीजीपी राजीव कृष्ण ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी एसीपी के निलंबन की जानकारी दी है।

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