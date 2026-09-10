Video: विनोद निषाद की मौत के विरोध में केजीएमयू शवगृह पर धरना

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गोंडा में गोली मारने और चाकू से हमला किए जाने के बाद घायल विनोद निषाद की केजीएमयू में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के विरोध में शुक्रवार को केजीएमयू के शवगृह के बाहर नेताओं ने धरना दिया। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप धरने पर बैठे। नेताओं ने विनोद निषाद की हत्या के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। धरने के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे। प्रदर्शन को देखते हुए केजीएमयू परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई।

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