यूपी: प्रदेश में छह पीसीएस के तबादले, लखनऊ विकास प्राधिकरण और संस्कृति विभाग में बदलाव; पढ़िए पूरी लिस्ट
उत्तर प्रदेश सरकार ने छह अधिकारियों का तबादला करते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, कानपुर नगर, गोंडा और झांसी में नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सुशील प्रताप सिंह को लखनऊ विकास प्राधिकरण का सचिव बनाया गया है। अन्य अधिकारियों को भी अपर जिलाधिकारी, उपनिदेशक और नगर मजिस्ट्रेट के पदों पर तैनाती मिली है।
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प्रदेश सरकार ने देर रात 6 पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव कर दिया है। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय एवं अपर निदेशक संस्कृति निदेशालय सुशील प्रताप सिंह को सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाया गया है। अतुल कुमार संयुक्त सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण से कुलसचिव भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय एवं अपर निदेशक संस्कृति निदेशालय बनाए गए हैं।
राजेश कुमार सिंह उप जिलाधिकारी बदायूं से अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) कानपुर नगर, संजय कुमार सिंह अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गोंडा से उपनिदेशक (प्रशासन) युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, प्रमोद झा नगर मजिस्ट्रेट झांसी से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गोंडा, योगेश्वर सिंह उपजिलाधिकारी कुशीनगर से नगर मजिस्ट्रेट, झांसी बनाए गए हैं।