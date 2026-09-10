Video: केजीएमयू से गोंडा ले जाते समय विनोद साहनी के शव को फिर रोका

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केजीएमयू के शवगृह से विनोद साहनी का शव गुरुवार रात गोंडा ले जाया गया। शव वाहन कुछ दूर पहुंचा ही था कि लोगों ने उसे फिर रोक लिया। इससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरातफरी की स्थिति बन गई। परिजनों और समर्थकों की ओर से मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध जताया गया। इसके बाद शव वाहन को गोंडा के लिए रवाना किया गया।

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