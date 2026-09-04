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लखनऊ में रामप्रसाद खेड़ा के खाटू श्याम मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाया गया

लखनऊ ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 11:03 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 11:03 PM IST







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लखनऊ में आलमबाग के रामप्रसाद खेड़ा स्थित खाटू श्याम मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिर को सजाया गया। वहीं छोटे-छोटे बच्चे राधा-कृष्ण की जोड़ी में सजकर पहुंचे। बच्चों के लिए नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ... और पढ़ें

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