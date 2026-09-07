{"_id":"6a9e8b37fa37997858004890","slug":"video-video-naya-emata-kalja-ka-gata-nabra-3-ka-bhara-jalbharava-ka-karanae-chhatara-chhatarao-oura-rahagara-ka-ha-raha-bhara-thakakata-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: न्यू एमिटी कॉलेज के गेट नंबर 3 के बाहर जलभराव के कारण छात्र-छात्राओं और राहगीरों को हो रही भारी दिक्कत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: न्यू एमिटी कॉलेज के गेट नंबर 3 के बाहर जलभराव के कारण छात्र-छात्राओं और राहगीरों को हो रही भारी दिक्कत
लखनऊ के चिनहट के मल्हौर स्थित न्यू एमिटी कॉलेज के गेट नंबर 3 के बाहर जलभराव के कारण छात्र-छात्राओं और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
पानी निकासी की व्यवस्था न होने से सड़क पर जलजमाव हो गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कॉलेज के बच्चे सड़क पर भरे पानी से बचने के लिए वहां लगे बिजली के ट्रांसफार्मर के सहारे निकलने को मजबूर हैं।
ट्रांसफार्मर का निचला हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, जिससे करंट या अर्थिंग उतरने का गंभीर खतरा बना हुआ है। थोड़ी सी भी लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि बिजली विभाग और नगर निगम समय रहते सड़क की मरम्मत और नालियों की सफाई करा देता, तो बारिश के बाद यह स्थिति न बनती। लोगों ने प्रशासन से जल्द से जल्द जलभराव की समस्या का निस्तारण करने और ट्रांसफार्मर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने की मांग की है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।