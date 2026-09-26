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लखनऊ में बारिश के चलते अलग-अलग इलाकों में गिरे पेड़

Sat, 26 Sep 2026 04:21 PM IST
Bhupendra Singh
Bhupendra Singh Bhupendra Singh
Updated Sat, 26 Sep 2026 04:21 PM IST
Trees fell in various areas of Lucknow due to rain
लखनऊ में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पेड़ गिर गए। इससे यातायात बाधित हुआ। गोमती नगर क्षेत्र के बीबीडी बैडमिंटन अकादमी के गेट नंबर-1 के पास एक पेड़ गिर गया। वहीं सिकंदराबाद चौराहे के पास आईसीआईसीआई बैंक के सामने लगा एक पेड़ भी गिर गया। गनीमत रही यह गिरने के बाद बिल्डिंग के सहारे टिक गया। इसे क्रेन की मदद से हटाया गया।
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