लखनऊ: गोमती नगर रिवर फ्रंट पर आया बाढ़ का पानी, फूड वैली को किया गया बंद

{"_id":"6ac0effb7acfd1ddb00056eb","slug":"video-dispute-over-cancellation-of-parmal-paddy-bids-at-hansi-mandi-farmers-allege-procurement-delays-union-threatens-agitation-2026-10-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी मंडी में परमल धान की बोली रद्द होने पर विवाद, किसानों ने लगाया खरीद में देरी का आरोप; यूनियन ने दी आंदोलन की चेतावनी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}