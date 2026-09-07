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जम्मू: 'बच्छ दुआ' पर बेटों की सलामती के लिए महिलाओं ने की विशेष पूजा-अर्चना

Nikita Gupta

Updated Mon, 07 Sep 2026 05:54 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 05:54 PM IST







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जम्मू में बच्छ दुआ के अवसर पर महिलाओं ने अपने बेटों की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए पारंपरिक पूजा-अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने परिवार की खुशहाली और बेटों की सलामती के लिए विधि-विधान से पूजा कर प्रार्थना की। ... और पढ़ें

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