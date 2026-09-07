{"_id":"6a9eace3890f94d2c70f91e4","slug":"video-outrage-over-cctv-footage-of-assault-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"Jammu: मारपीट के CCTV फुटेज से भड़का गुस्सा, भांबला चौक पर लोगों का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शुक्रवार को भांबला मुख्य बाजार स्थित एक दुकान में घुसकर युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद क्षेत्र में रोष का माहौल बना हुआ है। मारपीट में घायल युवक की पहचान सचिन पुत्र संजीव कुमार, निवासी पत्राड़ा, जिला राजौरी के रूप में हुई थी। सोमवार को चार दिन बीत जाने के वाद लोगों का पुलिस पर गुस्सा देखने को मिला बड़ी मात्रा में इकट्ठा लोगों ने भांबला चौक बंद कर कर प्रदर्शन करते हुए चौकी इंचार्ज रक्षित जम्वाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्हें स्थान निरंतर की मांग की जिसके बाद एसएचओ पौनी रवींद्र और डीएसपी स्मृति शर्मा मौके पर पहुंची।

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