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जम्मू-कश्मीर: सोनावरी में विकास की बड़ी सौगात, 15 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Mon, 07 Sep 2026 05:53 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 05:53 PM IST







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अदीबी मरकज कमराज का 47वां दो दिवसीय वार्षिक साहित्यिक सम्मेलन हाजिन में संपन्न हुआ, जिसमें जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से लेखक, कवि, विद्वान और साहित्य प्रेमी शामिल हुए। सम्मेलन में साहित्य और कविता से जुड़े विचारों का आदान-प्रदान हुआ तथा क्षेत्र की समृद्ध साहित्यिक विरासत को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। ... और पढ़ें

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