जम्मू-कश्मीर: गलती से भारतीय सीमा में घुसा पाकिस्तानी नागरिक, बीएसएफ ने रेंजर्स को सौंपा

अधिकारियों ने बताया कि नजीर सधीर को 3 सितंबर को जम्मू के कानाचक इलाके में भारतीय सीमा में प्रवेश करने के बाद पकड़ा गया था। पूछताछ में सामने आया कि वह पाकिस्तान के सीमावर्ती गांव का रहने वाला है और गलती से सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में आ गया था।



मामले की जानकारी मिलने के बाद बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स से संपर्क किया। दोनों पक्षों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई, जिसके बाद नजीर सधीर को गोलपट्टन बॉर्डर आउट पोस्ट क्षेत्र में पाकिस्तान रेंजर्स के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तानी नागरिक को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद वापस भेजा गया है।