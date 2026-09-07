{"_id":"6a9eacdcd2678668c707b297","slug":"video-47th-annual-conference-of-adbi-markaz-kamraz-concludes-in-hajin-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: हाजिन में साहित्य का संगम, अदीबी मरकज कमराज का 47वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: हाजिन में साहित्य का संगम, अदीबी मरकज कमराज का 47वां वार्षिक सम्मेलन संपन्न

जम्मू और कश्मीर ब्यूरो

Updated Mon, 07 Sep 2026 05:53 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 05:53 PM IST







Link Copied



अदीबी मरकज कमराज का 47वां दो दिवसीय वार्षिक साहित्यिक सम्मेलन हाजिन में संपन्न हुआ, जिसमें जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से लेखक, कवि, विद्वान और साहित्य प्रेमी शामिल हुए। सम्मेलन में साहित्य और कविता से जुड़े विचारों का आदान-प्रदान हुआ तथा क्षेत्र की समृद्ध साहित्यिक विरासत को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन