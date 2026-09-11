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जम्मू-कश्मीर: शहर में अब मोबाइल से चलेंगे पानी के पंप, एआई बताएगा खराबी का अलर्ट

Nikita Gupta

Updated Fri, 11 Sep 2026 05:25 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 05:25 PM IST







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शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 418 ट्यूबवेल और पंपिंग स्टेशनों पर एआई पैनल लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी मोबाइल के जरिए की जा सकेगी। ... और पढ़ें

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