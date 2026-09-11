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जम्मू-कश्मीर: पशु चिकित्सा इंटर्नों के समर्थन में उतरे विधायक आगा मुंतजिर, सरकार से अधिकार देने की मांग
विधायक आगा मुंतजिर ने शुहामा परिसर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे पशु चिकित्सा इंटर्नों का समर्थन किया और सरकार से उनके अधिकारों व लंबित मुद्दों का समाधान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रदर्शनकारी इंटर्नों की समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान देकर उनके अधिकार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
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