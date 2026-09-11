{"_id":"6aa3ec68e3b8874f7501141c","slug":"video-nhm-employees-protest-at-nowshera-hospital-enters-third-day-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: नौशेरा अस्पताल में तीसरे दिन भी एनएचएम कर्मचारियों का धरना, मांगों पर अड़े कर्मचारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: नौशेरा अस्पताल में तीसरे दिन भी एनएचएम कर्मचारियों का धरना, मांगों पर अड़े कर्मचारी

Nikita Gupta

Updated Fri, 11 Sep 2026 05:26 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 05:26 PM IST

नौशेरा उपजिला अस्पताल में एनएचएम कर्मचारियों का अपनी लंबित मांगों को लेकर धरना लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने सरकार से मांगों का जल्द समाधान करने की अपील करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। ... और पढ़ें

विज्ञापन