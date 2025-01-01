केंद्र-लद्दाख वार्ता: बेनतीजा रहा संवाद, 19 से 24 सितंबर तक कारगिल से लेह पदयात्रा; आंदोलन की चेतावनी

केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ वार्ता में प्रमुख मांगों पर ठोस पहल नहीं होने के बाद लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने 19 से 24 सितंबर तक कारगिल से लेह तक पदयात्रा निकालने की घोषणा करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।दोनों संगठनों ने कहा कि सरकार की ओर से लद्दाख की विशेष परिस्थितियों के अनुरूप शासन व्यवस्था और अधिक अधिकारों वाली निर्वाचित विधानसभा की स्थापना की मांग पर स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिली।

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प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने, प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और 24 सितंबर की हिंसा की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई गई। लेकिन किसी में भी उचित जवाब नहीं मिला। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और लद्दाख प्रशासन के बीच समन्वय की कमी दिख रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बातचीत जारी रहने के बावजूद कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं।कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेताओं ने परिसीमन, वित्तीय अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों से जुड़े मुद्दे भी उठाए। सरकार की ओर से संकेत दिया गया है कि उसके प्रस्तावित मसौदे पर अक्तूबर के पहले सप्ताह में चर्चा की जा सकती है। लेह एपेक्स बॉडी के सदस्य सोनम वांगचुक ने कहा कि 19 से 24 सितंबर तक प्रस्तावित पदयात्रा पिछले वर्ष 24 सितंबर की हिंसा में मारे गए लोगों की स्मृति में आयोजित की जाएगी। उन्होंने लद्दाख की मांगों के समर्थन में आम जनता से पदयात्रा में सहयोग और भागीदारी की अपील की।