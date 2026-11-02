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जम्मू: तीन बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, यशपाल की मौत पर शव सड़क पर रख ग्रामीणों ने लगाया जाम

Nikita Gupta

Updated Mon, 02 Nov 2026 05:55 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 05:55 PM IST







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रियासी-कटड़ा मार्ग पर सड़क हादसे में चालक यशपाल शर्मा की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने कारुआ में शव सड़क पर रखकर करीब डेढ़ घंटे तक जाम लगाया। प्रदर्शनकारी मृतक के परिवार के लिए उचित मुआवजे और आर्थिक मदद की मांग कर रहे थे, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों और कटड़ा विधायक ने हरसंभव सहायता का भरोसा दिया। ... और पढ़ें

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