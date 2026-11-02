जम्मू-कश्मीर: पटनीटॉप में होटल भूमि घोटाले पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, अब तक 41.38 करोड़ की संपत्ति जब्त

इस मामले में वर्ष 2025 में भी दो अलग-अलग आदेश जारी कर करीब 30.72 करोड़ की संपत्तियां अटैच की गई थीं। इस कार्रवाई के बाद मामले में अब तक अटैच की गई संपत्तियों का कुल मूल्य बढ़कर करीब 41.38 करोड़ हो गया है।



ईडी ने यह जांच जम्मू की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इसमें होटल, गेस्ट हाउस, रिसॉर्ट, कॉटेज और आवासीय संपत्तियों के मालिकों व निदेशकों के साथ पटनीटॉप विकास प्राधिकरण (पीडीए) के अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया था।



जांच में आरोप सामने आए कि कुछ आवासीय इमारतों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा था ईडी के मुताबिक, इन गतिविधियों को रोकने और नियमों का पालन सुनिश्चित करने में पीडीए के कुछ अधिकारियों की ओर से भी लापरवाही बरती गई।