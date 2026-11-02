जम्मू: 'नियमित करो या कुर्सी छोड़ो', दरबार मूव के पहले दिन ही उमर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे कर्मचारी

प्रदर्शनकारी सिविल सचिवालय की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने एमएलए हॉस्टल के पास बैरिकेडिंग और कंटीले तार लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की, जिस पर पुलिसकर्मियों के साथ उनकी धक्का-मुक्की हुई। इसके बाद संगठन के अध्यक्ष सनी कांत चिब को हिरासत में ले लिया गया।



संगठन के अध्यक्ष सनी कांत चिब ने कहा कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी पिछले दो वर्षों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उनके नियमितीकरण के वादे की याद दिलाते हुए कहा कि सरकार को दैनिक वेतनभोगियों की सेवाएं नियमित करने और न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू करने का आदेश जारी करना चाहिए।