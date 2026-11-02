जम्मू: उमर अब्दुल्ला का मंत्रियों को अल्टीमेटम, विकास कार्यों में तेजी लाएं, जनता की शिकायतें तुरंत सुलझाएं

मुख्यमंत्री ने खासतौर पर नए मंत्रियों को अपने-अपने विभागों की तत्काल समीक्षा करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है, उन्हें जल्द पूरा करने के लिए प्रयास तेज किए जाएं। साथ ही आम लोगों की समस्याओं और शिकायतों के निपटारे में किसी तरह की देरी न हो।



बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कामकाज का मौसम अब समाप्ति की ओर है इसलिए विभागों को उपलब्ध समय का बेहतर इस्तेमाल करते हुए विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने सर्दियों को देखते हुए सभी जरूरी इंतजाम समय पर पूरे करने और आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।



मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से दूरदराज और दुर्गम इलाकों में खाद्य सामग्री सहित अन्य जरूरी वस्तुओं का पर्याप्त भंडार रखने के निर्देश दिए, ताकि बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।



इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने विभागों को बजट तैयार करते समय समयसीमा का ध्यान रखने और योजनाओं को आम लोगों की जरूरतों, उम्मीदों और प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचना चाहिए और प्रशासन को जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।