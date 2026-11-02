जम्मू: उमर अब्दुल्ला का मंत्रियों को अल्टीमेटम, विकास कार्यों में तेजी लाएं, जनता की शिकायतें तुरंत सुलझाएं
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में समीक्षा बैठक कर मंत्रियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और जनता की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने सर्दियों से पहले दूरदराज के इलाकों में जरूरी वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक रखने और जनहित के अनुरूप बजट तैयार करने पर जोर दिया।
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दरबार मूव के तहत जम्मू में सरकारी कार्यालयों के दोबारा खुलने के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को सिविल सचिवालय में प्रशासनिक और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने मंत्रियों को चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने, लोगों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने और सर्दियों के लिए जरूरी तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने खासतौर पर नए मंत्रियों को अपने-अपने विभागों की तत्काल समीक्षा करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है, उन्हें जल्द पूरा करने के लिए प्रयास तेज किए जाएं। साथ ही आम लोगों की समस्याओं और शिकायतों के निपटारे में किसी तरह की देरी न हो।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कामकाज का मौसम अब समाप्ति की ओर है इसलिए विभागों को उपलब्ध समय का बेहतर इस्तेमाल करते हुए विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने सर्दियों को देखते हुए सभी जरूरी इंतजाम समय पर पूरे करने और आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से दूरदराज और दुर्गम इलाकों में खाद्य सामग्री सहित अन्य जरूरी वस्तुओं का पर्याप्त भंडार रखने के निर्देश दिए, ताकि बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने विभागों को बजट तैयार करते समय समयसीमा का ध्यान रखने और योजनाओं को आम लोगों की जरूरतों, उम्मीदों और प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचना चाहिए और प्रशासन को जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।