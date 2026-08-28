Jammu: रक्षाबंधन को लेकर विजयपुर बाजार गुलजार, राखियों की खरीदारी को उमड़ी भीड़

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रक्षाबंधन पर्व को लेकर विजयपुर के बाजारों में इन दिनों खासा उत्साह और रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में रंग-बिरंगी राखियों की दुकानें सजी हुई हैं और लोग भाई-बहन के इस पावन पर्व के लिए जमकर खरीदारी कर रहे हैं। शुक्रवार को रक्षाबंधन के अवसर पर भाइयों के साथ देवी-देवताओं को भी राखी बांधी जाएगी। पर्व को लेकर बाजारों में चहल-पहल बढ़ गई है और लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है।

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