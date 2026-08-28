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Vijaypur. The markets in Vijaypur are bustling with activity as people shop for Rakhis ahead of the Raksha Bandhan festival. There is great enthusiasm among the people, as the Rakhis are set to be tied to brothers and deities on Friday.
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Jammu: रक्षाबंधन को लेकर विजयपुर बाजार गुलजार, राखियों की खरीदारी को उमड़ी भीड़
रक्षाबंधन पर्व को लेकर विजयपुर के बाजारों में इन दिनों खासा उत्साह और रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में रंग-बिरंगी राखियों की दुकानें सजी हुई हैं और लोग भाई-बहन के इस पावन पर्व के लिए जमकर खरीदारी कर रहे हैं। शुक्रवार को रक्षाबंधन के अवसर पर भाइयों के साथ देवी-देवताओं को भी राखी बांधी जाएगी। पर्व को लेकर बाजारों में चहल-पहल बढ़ गई है और लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है।
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