{"_id":"6ab3c2ab7bdb1eda400e3326","slug":"video-skuast-forestry-students-protest-against-jkssb-recruitment-rules-continues-for-the-second-day-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: जेकेएसएसबी के भर्ती नियमों के खिलाफ एसकेयूएएसटी के वानिकी छात्रों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: जेकेएसएसबी के भर्ती नियमों के खिलाफ एसकेयूएएसटी के वानिकी छात्रों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी

Nikita Gupta

Updated Wed, 23 Sep 2026 05:44 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 05:44 PM IST







Link Copied



एसकेयूएएसटी कश्मीर के वानिकी संकाय के छात्र जेकेएसएसबी की ओर से हाल में जारी ड्राफ्ट भर्ती नियमों के विरोध में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने भर्ती नियमों को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए प्रदर्शन जारी रखा है और संबंधित मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की है। ... और पढ़ें

विज्ञापन