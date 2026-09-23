लेह हिंसा के 20 आरोपियों से केस वापस: लद्दाख में पदयात्रा के बीच एलजी ने उठाया अहम कदम; कल संगठनों का बंद

लेह और कारगिल में अधिकारों की मांग को लेकर पदयात्रा और लद्दाख बंद के आह्वान के बीच उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को शांति बहाली की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। पिछले वर्ष 24 सितंबर को लेह हिंसा में नामजद 20 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस ले लिए गए हैं। उपराज्यपाल ने इसकी मंजूरी दे दी है। ये फैसला क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द स्थापित करने और युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

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