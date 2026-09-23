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कठुआ: बनी में धूमधाम से मनी महाराजा हरि सिंह की जयंती, थाकुर सभा ने किया नमन

Nikita Gupta

Updated Wed, 23 Sep 2026 05:55 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 05:55 PM IST

बनी में थाकुर सभा की ओर से महाराजा हरि सिंह की जयंती उत्साह के साथ मनाई गई, जिसमें स्थानीय लोगों और सभा के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने महाराजा हरि सिंह के सामाजिक सुधार, शिक्षा और क्षेत्र के विकास में योगदान को याद करते हुए युवाओं से उनके जीवन और विरासत को जानने की अपील की। ... और पढ़ें

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