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कारगिल: 24 बलिदानियों की याद में कारगिल में उमड़ा जनसैलाब, रैली में बड़ी संख्या में लोग जुटे

Nikita Gupta

Updated Wed, 23 Sep 2026 05:44 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 05:44 PM IST







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कारगिल में 24 सितंबर 2025 को लेह में हुई घटनाओं में जान गंवाने वाले 24 लोगों की याद में 23 सितंबर को विशाल रैली निकाली गई। न्यू टैक्सी स्टैंड से शुरू हुई रैली हुसैनी पार्क पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, छात्रों और लद्दाख के बाहर से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ... और पढ़ें

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