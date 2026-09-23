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जम्मू-कश्मीर: रामबन में कार के अंदर मिले दो पुलिसकर्मियों के शव, जांच में जुटी पुलिस

Wed, 23 Sep 2026 06:09 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, रामबन
अमर उजाला नेटवर्क, रामबन Published by: Nikita Gupta Updated Wed, 23 Sep 2026 06:09 PM IST
सार

रामबन के बटोट तहसील के साना इलाके में जियारत मोड़ के पास कार में दो पुलिसकर्मी बेहोशी की हालत में मिले जिन्हें अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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2 cops found dead inside car in Ramban
Dead body demo - फोटो : istock

विस्तार
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रामबन जिले के बटोट तहसील के साना इलाके में जियारत मोड़ के पास मंगलवार शाम एक कार के अंदर दो पुलिसकर्मी मृत पाए गए। दोनों पुलिसकर्मी जिला पुलिस लाइन (डीपीएल) रामबन में तैनात थे।

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अधिकारियों के अनुसार दोनों पुलिसकर्मी रात करीब 8:30 बजे फिएट लीनिया कार (नंबर JK-19/5299) के अंदर बेहोशी की हालत में मिले। स्थानीय लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल रामबन पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।

मृतकों की पहचान हेड कांस्टेबल फरीद अहमद (नंबर 408/Rbn), निवासी भट्टी रामबन और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद याकूब (नंबर 309/Rbn) निवासी जटगली रामबन के रूप में हुई है।

दोनों के शवों को औपचारिकताओं के लिए अस्पताल में रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि मौत के सही कारण और घटना की परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं का पता लगाया जा रहा है।

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