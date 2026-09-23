जम्मू-कश्मीर: रामबन में कार के अंदर मिले दो पुलिसकर्मियों के शव, जांच में जुटी पुलिस
रामबन के बटोट तहसील के साना इलाके में जियारत मोड़ के पास कार में दो पुलिसकर्मी बेहोशी की हालत में मिले जिन्हें अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
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रामबन जिले के बटोट तहसील के साना इलाके में जियारत मोड़ के पास मंगलवार शाम एक कार के अंदर दो पुलिसकर्मी मृत पाए गए। दोनों पुलिसकर्मी जिला पुलिस लाइन (डीपीएल) रामबन में तैनात थे।
अधिकारियों के अनुसार दोनों पुलिसकर्मी रात करीब 8:30 बजे फिएट लीनिया कार (नंबर JK-19/5299) के अंदर बेहोशी की हालत में मिले। स्थानीय लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल रामबन पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
मृतकों की पहचान हेड कांस्टेबल फरीद अहमद (नंबर 408/Rbn), निवासी भट्टी रामबन और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद याकूब (नंबर 309/Rbn) निवासी जटगली रामबन के रूप में हुई है।
दोनों के शवों को औपचारिकताओं के लिए अस्पताल में रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि मौत के सही कारण और घटना की परिस्थितियां अभी स्पष्ट नहीं हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं का पता लगाया जा रहा है।