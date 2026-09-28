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जम्मू: सरकारी मेडिकल कॉलेज की ओपीडी के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, मांगों को लेकर उठाई आवाज

Nikita Gupta

Updated Mon, 28 Sep 2026 05:14 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 05:14 PM IST







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एलाइड एंड हेल्थकेयर के 2022-23 बैच के छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकारी मेडिकल कॉलेज की ओपीडी के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील करते हुए विरोध जताया। ... और पढ़ें

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