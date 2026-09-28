{"_id":"6aba578f2951d8674b0d3d13","slug":"video-during-a-volleyball-tournament-in-gund-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"जम्मू-कश्मीर: गुंड में वॉलीबॉल टूर्नामेंट के दौरान एसएचओ की युवाओं से अपील, नशे और अपराध से दूर रहें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जम्मू-कश्मीर: गुंड में वॉलीबॉल टूर्नामेंट के दौरान एसएचओ की युवाओं से अपील, नशे और अपराध से दूर रहें

Nikita Gupta

Updated Mon, 28 Sep 2026 05:33 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 05:33 PM IST







Link Copied



गांदरबल के गुंड में आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट के दौरान थाना प्रभारी ( एसएचओ) गुलजार अहमद ने युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं से नशे और अपराध से दूर रहने तथा खेलों को अपनाकर स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने की अपील की ... और पढ़ें

विज्ञापन